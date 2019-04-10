Рязанским школьникам рассказали о работе ОКБ

В ОКБ провели день открытых дверей для школьников. Об этом сообщил региональный
Участниками стали ученики восьмых классов из школ, где есть профильные медицинские или химико-биологические классы.
Главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов рассказал об опыте работы больницы. Учащиеся вместе с родителями и преподавателями прошли площадки, «которые дают представление о работе в клинике».
В центре здоровья, который работает в поликлинике ОКБ, для желающих провели спирометрию, пульсоксиметрию и обследование на кардиовизоре.