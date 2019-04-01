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12:14, 1 апреля 2019 1 459
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В Рязани пропала 28-летняя девушка

В Рязани пропала 28-летняя девушка

В Рязани пропала 28-летняя Дарья Логачева. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязань» «ВКонтакте».

Девушка пропала 30 марта. В этот день она вышла из дома, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Отмечается, что пропавшая может нуждаться в медпомощи.

Приметы: рост 162 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Одежда: черная кроличья шуба, черные брюки, черные кроссовки.

С собой: желтый пакет (с документами).

Всех, кому известная информация о пропавшей, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.


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