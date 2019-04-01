В Рязани пропала 28-летняя девушка

В Рязани пропала 28-летняя Дарья Логачева. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
Девушка пропала 30 марта. В этот день она вышла из дома, с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Отмечается, что пропавшая может нуждаться в медпомощи.
Приметы: рост 162 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Одежда: черная кроличья шуба, черные брюки, черные кроссовки.
С собой: желтый пакет (с документами).
Всех, кому известная информация о пропавшей, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.