Рязанский суд перенес заседание по банкротству Шерина

Рязанский арбитражный суд перенес заседание по банкротству депутата Госдумы Александра Шерина. Слушание состоялось в понедельник, 1 апреля.
По словам Шерина, который присутствовал в зале суда, истец в течение 2 лет и 10 месяцев не выходил на связь и никак не обозначал своих требований по поводу долга. Депутат подчеркнул, что ему, как публичному лицу, невыгодно вести диалог с Чудиным и его представителями в суде и предложил варианты мирного соглашения в отношении долга.
«Полагаю, что смогу выделять 25% от моего ежемесячного дохода на погашение суммы. Передо мной лежат некоторые обязательства и не хочется, чтобы другие люди от этого страдали», — сказал Шерин.
Представитель истца также высказал готовность обсудить варианты мирного соглашения.
Суд перенес заседание на 29 апреля, чтобы стороны успели договориться.
Напомним, Сергей Чудин просит