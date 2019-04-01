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12:49, 1 апреля 2019 494
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Рязанский суд перенес заседание по банкротству Шерина

Рязанский суд перенес заседание по банкротству Шерина

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Рязанский арбитражный суд перенес заседание по банкротству депутата Госдумы Александра Шерина. Слушание состоялось в понедельник, 1 апреля.

По словам Шерина, который присутствовал в зале суда, истец в течение 2 лет и 10 месяцев не выходил на связь и никак не обозначал своих требований по поводу долга. Депутат подчеркнул, что ему, как публичному лицу, невыгодно вести диалог с Чудиным и его представителями в суде и предложил варианты мирного соглашения в отношении долга.

«Полагаю, что смогу выделять 25% от моего ежемесячного дохода на погашение суммы. Передо мной лежат некоторые обязательства и не хочется, чтобы другие люди от этого страдали», — сказал Шерин.

Представитель истца также высказал готовность обсудить варианты мирного соглашения.

Суд перенес заседание на 29 апреля, чтобы стороны успели договориться.

Напомним, Сергей Чудин просит признать Шерина банкротом и выставить его имущество на продажу из-за долга, превышающего миллион рублей.


© RZN.info

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