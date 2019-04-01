Крытый стадион и «губернаторский сад». Рязанские студенты показали Любимову проекты благоустройства

Рязанские студенты показали губернатору Николаю Любимову проекты благоустройства рекреационных территорий. Презентация прошла в рязанском «Политехе» в понедельник, 1 апреля.
В экспозиции представили идеи создания в Рязани крытого стадиона, многофункциональных высоток, концепцию пешеходно-рекреационного маршрута вдоль реки Лыбедь.
Также студенты-старшекурсники показали проекты благоустройства парковой зоны в исторической части Пронска, территории Вознесенской церкви в Рязани, концептуальное решение площади Свободы и «губернаторского сада» в Дашково-Песочне, предложили варианты реконструкции набережной в Касимове.
Всего губернатору показали 13 проектов. Вместе с ним инициативы оценил начальник управления архитектуры и градостроительства региона Дмитрий Васильченко.
«Я надеюсь, что большинство проектов мы сможем реализовать. Все зависит, в первую очередь, от финансовых возможностей. Ребята представили свои очень серьезные возможности, действительно провели качественную, хорошую работу и представили не просто рисунки, в реальные проекты градостроительства», — сказал губернатор.
Любимов отметил, что некоторые проекты уже сданы заказчикам и со временем их реализуют в Рязани.
Для себя губернатор выделил инициативу благоустройства площади Свободы, назвав ее «интересной» и «необычной», а также идеи обустройства городских пешеходных зон.
«"Пронский» проект тоже интересный. Он позволяет создать уникальное место для обзора, где будет виден почти весь район. Можно будет в большей степени привлечь людей к нашим духовным святыням", — добавил глава региона.
В завершение презентации директор института Игорь Мурог подарил губернатору альбом с представленными на презентации студенческими проектами.