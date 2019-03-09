Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:21, 9 марта 2019 1 340
 0    0

Столб с призами, сожжение чучела и салют. Рязанцы проводили зиму на площади Ленина

Столб с призами, сожжение чучела и салют. Рязанцы проводили зиму на площади Ленина

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Народные гуляния, прошедшие в Рязани на площади Ленина, завершились традиционным сожжением чучела зимы и запуском салюта. Праздник прошел в субботу, 9 марта.

На главной сцене для гостей праздника выступила кавер-группа «Ракеты». Музыканты исполнили для рязанцев отечественные песни и зарубежные шлягеры.

Во время народных гуляний более дюжины парней забрались на «Ярмарочный столб» высотой более 10 метров. Все они получили ценные подарки от спонсора мероприятия ПАО «Прио-Внешторгбанк»: микроволновку, пылесос, мультиварку, обогреватель, кофеварку, блендер, мантоварку, соковыжималку и другие.

Напомним, в течение дня на площади работал «Обжорный ряд», где можно было попробовать рязанские каравайцы и грибную похлебку. Для детей и взрослых работали творческие и спортивные площадки, прошли «Молодецкие потешки».

Праздник также посетил Николай Любимов.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Новости рубрики «Общество»
20:21, 9 марта 2019
Столб с призами, сожжение чучела и салют. Рязанцы проводили зиму на площади Ленина
19:35, 9 марта 2019
Лазарев представил песню, с которой поедет на Евровидение
18:59, 9 марта 2019
Рязанцы подрались с водителем мусоровоза. Видео
18:22, 9 марта 2019
На масленичных гуляниях Любимов попробовал блины, пряники и похлебку. Фото
15:36, 9 марта 2019
Из горящей пятиэтажки на улице Крупской эвакуировали 80 человек
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Коррупционный скандал и проверки в школах — что дальше? Новый директор «Детского питания» о будущем предприятия

Коррупционный скандал и проверки в школах — что дальше? Новый директор «Детского питания» о будущем предприятия

Интервью с Ириной Истоминой.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:34, 8 марта 2019 19 551
В Москве школьник умер после визита к стоматологу
8:46, 24 февраля 2019 18 743
Кличко рассказал о «росте смертности» в киевских больницах. Видео
12:01, 24 февраля 2019 18 664
Названы самые продаваемые европейские автомобили в России за 2018 год 1
19:14, 26 февраля 2019 17 141
Рязанского митрополита отстранили от управления финансами РПЦ
19:38, 28 февраля 2019 16 221
Рязанцев пригласили в ЦПКиО на праздник «Прощай, Масленица» 3
Все новости
Голосования

Собираетесь ли вы соблюдать Великий пост?

Окончание опроса: 11.03.2019
Архив голосований
Форум