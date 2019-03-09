Столб с призами, сожжение чучела и салют. Рязанцы проводили зиму на площади Ленина

Народные гуляния, прошедшие в Рязани на площади Ленина, завершились традиционным сожжением чучела зимы и запуском салюта. Праздник прошел в субботу, 9 марта.
На главной сцене для гостей праздника выступила кавер-группа «Ракеты». Музыканты исполнили для рязанцев отечественные песни и зарубежные шлягеры.
Во время народных гуляний более дюжины парней забрались на «Ярмарочный столб» высотой более 10 метров. Все они получили ценные подарки от спонсора мероприятия ПАО «Прио-Внешторгбанк»: микроволновку, пылесос, мультиварку, обогреватель, кофеварку, блендер, мантоварку, соковыжималку и другие.
Напомним, в течение дня на площади работал «Обжорный ряд», где можно было попробовать рязанские каравайцы и грибную похлебку. Для детей и взрослых работали творческие и спортивные площадки, прошли «Молодецкие потешки».
Праздник также