На масленичных гуляниях Любимов попробовал блины, пряники и похлебку. Фото

В субботу, 9 марта, в Рязани начались масленичные гуляния. Концерт «Душа моя — Масленица» второй раз провели на площади Ленина.

На праздник приехали жители со всего региона: рязанцы представили продукцию, выступили на сцене и просто пришли отдохнуть. По словам председателя правления Прио-Внешторгбанка Романа Ганишина, поздравившего горожан со сцены, банк каждый год старается делать этот праздник особенным.

«Сегодня погода выдалась прекрасная, людей пришло очень много. Это замечательно. Будет много интересного. А чтобы и смельчакам, отважившимся покорять масленичный столб, было интереснее состязаться, на юбилейный праздник мы вместо традиционных десяти призов приготовили двадцать», — отметил Ганишин.

На праздновании для рязанцев и гостей города начал работу обжорный ряд, где их угостили грибной похлебкой, каравайцами, блинами, пряниками и горячими напитками. Угощения также попробовал Николай Любимов с супругой и дочерьми. Он также отметил, что Масленица — семейный праздник, который объединяет все районы области.

«В такие дни праздник объединяет всех и задает повод для хорошего настроения. Здесь можно погулять, повеселиться, вкусно поесть и попробовать, что привезли из других районов», — сказал Любимов.

На большой и малой сценах выступили артисты с русскими народными песнями и танцами, открылась детская игровая площадка, аттракционы «Молодецкие потешки».

Помимо этого, все желающие могли поупражняться в силе, поднимая пудовую гирю и пройтись на ходулях. В 17:30 начал работу аттракцион «Ярмарочный столб», в 18:30 выступит кавер-группа «Ракеты», а в 19:30 сожгут чучело Масленицы.