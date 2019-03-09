МВД составило список опасных пород собак, пишет
Отмечается, что в перечень предлагается внести 69 пород. В него включили собак с генетически обусловленными «качествами агрессии и силы».
Кроме этого, в него внесли «породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, в связи с чем особенности их поведения остаются не до конца изученными со стороны кинологической науки, а также гибриды и метисы этих пород собак».
В списке, в частности, оказались австралийская кабанья собака, айну, американский бульдог, питбультерьер, стаффордширский терьер, аргентинский дог, бордосский дог, булли кутта, бультерьер, бурбуль, волкособ, горская гончая, доберман, кавказская овчарка, карельская медвежья собака, московская сторожевая, ротвейлер, среднеазиатская овчарка.