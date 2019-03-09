Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:20, 9 марта 2019 395
 0    0

МВД составило список опасных пород собак

МВД составило список опасных пород собак

Фото: Pixabay.com

МВД составило список опасных пород собак, пишет РИА Новости.

Отмечается, что в перечень предлагается внести 69 пород. В него включили собак с генетически обусловленными «качествами агрессии и силы».

Кроме этого, в него внесли «породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, в связи с чем особенности их поведения остаются не до конца изученными со стороны кинологической науки, а также гибриды и метисы этих пород собак».

В списке, в частности, оказались австралийская кабанья собака, айну, американский бульдог, питбультерьер, стаффордширский терьер, аргентинский дог, бордосский дог, булли кутта, бультерьер, бурбуль, волкособ, горская гончая, доберман, кавказская овчарка, карельская медвежья собака, московская сторожевая, ротвейлер, среднеазиатская овчарка.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:38, 9 марта 2019
Рязанцы дали обет трезвости. Фото
11:20, 9 марта 2019
МВД составило список опасных пород собак
10:47, 9 марта 2019
Минтруд назвал лучшие профессии для быстрого трудоустройства
19:04, 8 марта 2019
Суд взыскал долг по кредиту с дочерей умершей рязанки
18:18, 8 марта 2019
Директор «Детского питания» заявила, что некачественную еду в школах обязаны заменять в течение часа
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Коррупционный скандал и проверки в школах — что дальше? Новый директор «Детского питания» о будущем предприятия

Коррупционный скандал и проверки в школах — что дальше? Новый директор «Детского питания» о будущем предприятия

Интервью с Ириной Истоминой.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:46, 24 февраля 2019 18 715
Кличко рассказал о «росте смертности» в киевских больницах. Видео
12:01, 24 февраля 2019 18 610
Названы самые продаваемые европейские автомобили в России за 2018 год 1
19:14, 26 февраля 2019 17 067
Рязанского митрополита отстранили от управления финансами РПЦ
17:01, 23 февраля 2019 16 732
Ребенка, оставленного на ночь в московском парке, передадут под опеку
19:38, 28 февраля 2019 16 157
Рязанцев пригласили в ЦПКиО на праздник «Прощай, Масленица» 3
Все новости
Голосования

Собираетесь ли вы соблюдать Великий пост?

Окончание опроса: 11.03.2019
Архив голосований
Форум