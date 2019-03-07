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21:41, 7 марта 2019 94
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В сети опубликовали проект строительства новых дорог в Рязани. Видео 1

В сети опубликовали проект строительства новых дорог в Рязани. Видео

На сайте твоярязань.фр опубликовали проект строительства новых дорог в Рязани. Его авторы отметили, что в городе давно назрела необходимость разгрузки магистралей.

«Губернатор Николай Любимов в своем послании высказался о строительстве новых дорог, поддержав позицию горожан в том, что городу необходимы новые транспортные развязки. В ближайшее время при поддержке федерального центра в городе планируется строительство автодороги Северный обход — Михайловское шоссе, второй и третий этапы Северного обхода, а в 2021 году — Южного обхода», — говорится на сайте.

Согласно проекту, планируется строительство двух развязок, одна из которых соединит Северную окружную дорогу, Московское и Михайловское шоссе, а вторая станет дублером Московского шоссе и соединит 7-ой Мервинский проезд и улицу Островского.


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