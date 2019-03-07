В Рязани угоняют автомобили премиум-класса. В ночь с 3 на 4 марта на улице Татарской похитили Range Rover Sport, рассказали RZN.info несколько независимых источников.
Неделей ранее у автомобиля разбили стекло, но ничего не украли, однако спустя неделю машину угнали. Позже в Горроще владельцы такой же марки обнаружили свои автомобили с разбитыми стеклами.
По словам источника, речь может идти о подготовке к серии краж.
По похожей схеме действуют профессиональные воры, которые угоняют машины под определенный «заказ». На этот раз «заказ» поступил на автомобили Range Rover.
Предположительно, похитители аккуратно разбивают стекло, чтобы не повредить машину и подбирают электронный ключ. Пока водитель восстанавливает стекло, преступники изготавливают ключ, находят машину в городе и угоняют. Два года назад по подобной схеме в Рязани похитили несколько Range Rover.
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