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19:09, 7 марта 2019 156
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В центре Рязани внедорожник столкнулся с легковушкой. Видео

В центре Рязани внедорожник столкнулся с легковушкой. Видео

В центре Рязани внедорожник столкнулся с легковушкой. Видео опубликовали в группе «Дороги Рязани».

ДТП произошло в четверг, 7 марта, на Первомайском проспекте.

Официальных комментариев о произошедшем пока нет.


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