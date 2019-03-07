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17:36, 7 марта 2019 137
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Рязанский десантник использовал подростка для получения денег от клиентов сайта знакомств

Рязанский десантник использовал подростка для получения денег от клиентов сайта знакомств

Фото: Pixabay.com

Рязанский десантник использовал подростка для получения денег от клиентов сайта знакомств. Об этом сообщила пресс-службы военного следственного управления СК РФ.

Установлено, что в декабре 2017 года и январе 2018-го находившийся в отпуске рядовой угрозами заставил знакомую переписываться с мужчинами на сайтах знакомств.

В дальнейшем, скрывая факт несовершеннолетия, девушка назначала им встречу в отдаленных районах Москвы для вступления в интимные отношения. Когда мужчины приезжали на встречу, трое преступников, применяя насилие и угрожая рассказать о связи с несовершеннолетней, вымогали у них деньги.

Рязанца признали виновным в вымогательстве и вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления, с угрозой применения насилия. Ему назначили пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Подросток получил 1,5 года условно. Двум другим участникам группы назначили 1,5 и 1,3 года в колонии общего режима.


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