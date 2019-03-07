Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:12, 7 марта 2019 72
 0    0

Госдума расширила основания для отсрочки от армии

Госдума расширила основания для отсрочки от армии

Депутаты Госдумы приняли поправки в законопроект, которые уравнивают студентов в праве на отсрочку от армии. Об этом сообщил РБК со ссылкой на нижнюю палату парламента.

«Гражданам, достигшим призывного возраста в период обучения в школе, предоставляется право на отсрочку от призыва на военную службу в связи с обучением не только по программам высшего профессионального образования (программам бакалавриата или программам специалитета), но и по программам среднего профессионального образования», — указывается в законопроекте.

Также еще одну отсрочку смогут получить студенты, которые продолжат обучаться в магистратуре, как и их сверстники, которым исполнилось 18 лет уже после окончания школы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
16:12, 7 марта 2019
Госдума расширила основания для отсрочки от армии
15:46, 7 марта 2019
Лидер рязанских коммунистов пожелал женщинам здоровья и семейного благополучия
14:39, 7 марта 2019
Касимовская организация выплатила 620 тысяч долга, чтобы не лишиться имущества
14:24, 7 марта 2019
На улице Циолковского «притерлись» легковушка и внедорожник
13:35, 7 марта 2019
Рязанские приставы выдворили из страны пятерых иностранцев
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
23 часа назад
Главный тренд весны — обновление

Главный тренд весны — обновление

«МегаФон» представил рязанцам список главных обновлений.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:46, 24 февраля 2019 18 470
Кличко рассказал о «росте смертности» в киевских больницах. Видео
12:01, 24 февраля 2019 18 416
Названы самые продаваемые европейские автомобили в России за 2018 год 1
18:06, 21 февраля 2019 17 877
Массовая авария с бетономешалкой парализовала движение на Северной окружной 3
19:14, 26 февраля 2019 16 744
Рязанского митрополита отстранили от управления финансами РПЦ
17:01, 23 февраля 2019 16 641
Ребенка, оставленного на ночь в московском парке, передадут под опеку
Все новости
Голосования

Собираетесь ли вы соблюдать Великий пост?

Окончание опроса: 11.03.2019
Архив голосований
Форум