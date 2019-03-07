Госдума расширила основания для отсрочки от армии

Депутаты Госдумы приняли поправки в законопроект, которые уравнивают студентов в праве на отсрочку от армии. Об этом сообщил
«Гражданам, достигшим призывного возраста в период обучения в школе, предоставляется право на отсрочку от призыва на военную службу в связи с обучением не только по программам высшего профессионального образования (программам бакалавриата или программам специалитета), но и по программам среднего профессионального образования», — указывается в законопроекте.
Также еще одну отсрочку смогут получить студенты, которые продолжат обучаться в магистратуре, как и их сверстники, которым исполнилось 18 лет уже после окончания школы.