Жители рязанской многоэтажки остались без света на сутки

В доме №37, корпус 3 на улице Октябрьской 4 марта отключили свет. Жители многоэтажки ждали электричества сутки.
«Когда жильцы обратились к городским властям, нам пояснили, что подстанция, от которой запитан дом, не была передана застройщиком на баланс муниципалитета, — рассказал RZN.info председатель ТСЖ „На Октябрьской“ Михаил Акимов. — Раньше она работала без сбоев, и проблем не возникало. Но после первой же поломки случилось это ЧП».
По информации RZN.info, дом сдали в эксплуатацию в 2008 году, с тех пор электроустановка юридически находится в ведении компании «Мосэнергострой», которая в Рязани не ведет какой-либо деятельности уже несколько лет.
Свет жильцам многоэтажки дали после того, как специалисты одной из организацией, занимающих эксплуатацией электросетей, вскрыли подстанцию и устранили поломку. Но в нормальном функционировании объекта, не принадлежащего городу, муниципальные службы едва ли заинтересованы.
«"Мосэнергострою» принадлежит и труба, по которой в наш дом идет газ, — поясняет Акимов. — Если что-то случится с ней, последствия этой коммунальной катастрофы будет устранять некому".
Руководитель ТСЖ планирует в ближайшие дни обратиться в администрацию Рязани с просьбой принять подстанцию и газовые коммуникации на баланс города.