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18:02, 6 марта 2019 696
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В Сапожковском районе развернули мобильный центр эвакуации. Фото

В Сапожковском районе развернули мобильный центр эвакуации. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В сапожковском селе Красная Яблонька на период весеннего половодья сотрудники МЧС развернули мобильный центр эвакуации населения. В среду, 6 марта, в палаточный городок прилетел губернатор Николай Любимов.

Деньги на покупку оборудования для городка выделили из регионального и федерального бюджетов.

Главе региона показали действия по спасению провалившихся под лед, распиловку и чернение льда для облегчения ледохода, а также работу лодочной переправы и откачки воды с использованием пожарной насосной станции (ПНС). Кроме того, спасатели сымитировали взрыв затора.

Помимо этого, Николай Любимов осмотрел технику и средства, подготовленные к паводкоопасному периоду. Губернатор отметил высокий уровень подготовки спасателей, их опыт и готовность к грядущему паводку, а также слаженность местных властей.

Напомним, метеорологи сообщили, что уровень половодья не превысит норму.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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