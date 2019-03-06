В Сапожковском районе развернули мобильный центр эвакуации. Фото

В сапожковском селе Красная Яблонька на период весеннего половодья сотрудники МЧС развернули мобильный центр эвакуации населения. В среду, 6 марта, в палаточный городок прилетел губернатор Николай Любимов.
Деньги на покупку оборудования для городка выделили из регионального и федерального бюджетов.
Главе региона показали действия по спасению провалившихся под лед, распиловку и чернение льда для облегчения ледохода, а также работу лодочной переправы и откачки воды с использованием пожарной насосной станции (ПНС). Кроме того, спасатели сымитировали взрыв затора.
Помимо этого, Николай Любимов осмотрел технику и средства, подготовленные к паводкоопасному периоду. Губернатор отметил высокий уровень подготовки спасателей, их опыт и готовность к грядущему паводку, а также слаженность местных властей.
Напомним, метеорологи сообщили, что уровень половодья