Во время половодья уровень Оки возле Рязани может подняться на три метра. Об этом сообщили на выездном расширенном заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло в среду, 6 марта, в Сапожковском районе.

Заседание началось с награждения скопинских электриков. Они проезжали мимо горящего дома и спасли из огня пенсионерку-инвалида. За это электромонтеру и водителю бригады вручили нагрудный знак «Участнику ликвидации последствий ЧС».

Начальник регионального гидромета Алексей Крутовский в своем докладе отметил, что погода крайне неустойчива, более точный прогноз ожидается 6 марта. Он добавил, что уровень воды в реках начал подниматься в феврале и на начало марта оказался ниже нормы многолетних значений. Связано это с тем, что в октябре прошлого года регистрировался низкий запас влаги в почве.

«Высота снежного покрова в регионе в среднем составляет 41 сантиметр. Максимальное количество снега зафиксировано в Старожиловском районе — 56 сантиметров, что больше нормы на 65-110% Запас воды в снежной подушке также превышает норму», — заявил Крутовский.

Глава регионального МЧС Сергей Филиппов считает, что половодье пройдет в обычном режиме. По его словам, реки области вскроются в третьей декаде марта в соответствии с многолетними значениями. Так, уровень Оки близ Рязани, по прогнозам, увеличится на 310 сантиметров от нулевой отметки (выход на пойму — 300 сантиметров), в районе Половского — до 620 сантиметров. Мокша прибавит к своему уровню еще двадцать сантиметров.

«При наихудшем сценарии в зону подтопления могут попасть до 25 населенных пунктов, где живет больше 11 тысяч человек, а также до 19 участков дорог и 15 мостов. Спасатели, энергетики и другие службы обеспечат отрезанных водой жителей», — заверил Филиппов.

Напомним, наиболее высокий уровень воды в Рязани регистрировался в 1969, 1970, 1990 и 1998, 2012, 2013 годах.