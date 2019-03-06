Минздрав поддержал восстановление системы вытрезвителей

Минздрав поддержал законопроект о создании медвытрезвителей. Замглавы ведомства отметил, что решать проблему нужно вместе с другими министерствами, передает
Проект о восстановлении системы вытрезвителей подготовил Совфед. Предполагается, что платить за услуги медиков будет клиент.
«Мы поддерживаем тот законопроект, который сегодня обсуждался. Он предполагает, что регионами могут создаваться специализированные учреждения, которые занимаются этим вопросом, — сказал Салагай. — В данном случае регион уполномочен решать, какое учреждение будет это делать, какой профиль этого учреждения».
При этом, по его словам, сам факт нахождения человека в состоянии алкогольного опьянения не говорит о том, что ему нужна помощь врачей. Замминистра привел статистику, которой в 2018 году в больницы попали 680 тысяч пьяных людей, при этом в 75% случаев не требовалось медицинское вмешательство.