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16:01, 5 марта 2019 153
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Любимов поручил проследить за состоянием ребенка, на которого упала глыба льда

Любимов поручил проследить за состоянием ребенка, на которого упала глыба льда

Во вторник, 5 марта, Николай Любимов поручил региональному минздраву держать на контроле состояние здоровья ребенка, на которого упала глыба льда в центре Рязани. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

По словам губернатора, собственники должны ответственно относиться к содержанию зданий, контролировать состояние крыш зимой и своевременно чистить их.

Глава региона напомнил о случае, когда на ребенка упала глыба льда на улице Семинарской и подчеркнул, что подобные факты предусматривают уголовную ответственность.

Министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий доложил о том, что мальчик в удовлетворительном состоянии, врачи отмечают позитивную динамику.

Ранее стало известно, что новый руководитель следкома потребует от Карабасова очистить рязанские крыши от снега и льда.

Напомним, момент падения глыбы на ребенка попал на видео. Ребенка госпитализировали.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Позже мэрия пообещала помощь и поддержку семье пострадавшего.


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