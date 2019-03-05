Любимов поручил проследить за состоянием ребенка, на которого упала глыба льда

Во вторник, 5 марта, Николай Любимов поручил региональному минздраву держать на контроле состояние здоровья ребенка, на которого упала глыба льда в центре Рязани. Об этом сообщил
По словам губернатора, собственники должны ответственно относиться к содержанию зданий, контролировать состояние крыш зимой и своевременно чистить их.
Глава региона напомнил о случае, когда на ребенка упала глыба льда на улице Семинарской и подчеркнул, что подобные факты предусматривают уголовную ответственность.
Министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий доложил о том, что мальчик в удовлетворительном состоянии, врачи отмечают позитивную динамику.
Ранее
Напомним, момент падения глыбы на ребенка попал на
Следователи возбудили