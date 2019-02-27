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18:04, 27 февраля 2019 729
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В Рязани возбудили уголовное дело после падения глыбы льда на ребенка

В Рязани возбудили уголовное дело после падения глыбы льда на ребенка

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ после падения глыбы льда на ребенка в центре Рязани. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Отмечается, что криминалисты уже осмотрели место происшествия, провели допросы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

«В рамках расследования уголовного дела изымаются организационно-распорядительные документы учреждения, хозяйственная документация, содержащая сведения о работах, проводимых в целях обеспечения безопасности эксплуатации здания, и лицах, ответственных за их выполнение. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.

Напомним, сосулька рухнула на мальчика с крыши дома №44/3 на улице Семинарской. Пострадавшего доставили в приемный покой областной детской больницы.

Директор филиала петербургского университета путей Алексей Шибаев рассказал подробности инцидента.

Также появилось видео с места ЧП.

© RZN.info

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