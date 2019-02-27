В Рязани возбудили уголовное дело после падения глыбы льда на ребенка

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ после падения глыбы льда на ребенка в центре Рязани. Об этом сообщил
Отмечается, что криминалисты уже осмотрели место происшествия, провели допросы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
«В рамках расследования уголовного дела изымаются организационно-распорядительные документы учреждения, хозяйственная документация, содержащая сведения о работах, проводимых в целях обеспечения безопасности эксплуатации здания, и лицах, ответственных за их выполнение. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.
Напомним, сосулька
Директор филиала петербургского университета путей Алексей Шибаев рассказал