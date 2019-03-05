ХК «Рязань» завершил выступление в плей-офф массовой дракой. Видео

ХК «Рязань» завершил выступление в плей-офф массовой дракой. В понедельник, 4 марта, «горожане» проиграли третий матч тюменскому «Рубину» со счетом 0:2 и завершили сезон.
Первую шайбу гости забросили в начале второго периода, а еще одну за 14 секунд до сирены в пустые ворота. После гола рязанцы начали спорить с арбитром. Вратарь хозяев Петр Кочетков получил удаление до конца матча.
После вбрасывания пятерка рязанцев начала атаковать соперников, за что получили большие дисциплинарные штрафы. После возобновления игры драка продолжилась. Хоккеистов вновь наказали удалениями.
В общей сложности ХК «Рязань» набрал 170 штрафных минут.
«Разумеется, мы не собирались так рано завершать сезон — это естественно. Но, к сожалению, он для нашей команды завершен. У меня все», — заключил на пресс-конференции главный тренер рязанцев Павел Десятков.
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