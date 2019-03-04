Рязанские водители, которые устроили 4 марта забастовку, вернулись к работе. Об этом RZN.info сообщил источник, пожелавший остаться анонимным.
По его словам, после того, как водители прекратили работать, с ними встретился руководитель перевозчика ООО «Рязаньпассажиртранс» (ИП Обухов).
«Он пообещал, что будет выплачивать компенсации за льготников, но через два месяца. Но все это на честном слове, без документов и договоров. Поэтому с трудом в это верится. Посмотрим, что будет дальше», — подчеркнул собеседник.
После встречи водители вернулись на маршруты. Эту информацию подтверждают данные сайта bus62.
Напомним, 4 марта несколько водителей с маршрутов №№ 66, 70, 71 и 82 отказывались работать и