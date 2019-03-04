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16:16, 4 марта 2019 1 005
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«Война — войной, а…» Бастовавшие рязанские маршрутчики вернулись к работе

«Война — войной, а…» Бастовавшие рязанские маршрутчики вернулись к работе

Рязанские водители, которые устроили 4 марта забастовку, вернулись к работе. Об этом RZN.info сообщил источник, пожелавший остаться анонимным.

По его словам, после того, как водители прекратили работать, с ними встретился руководитель перевозчика ООО «Рязаньпассажиртранс» (ИП Обухов).

«Он пообещал, что будет выплачивать компенсации за льготников, но через два месяца. Но все это на честном слове, без документов и договоров. Поэтому с трудом в это верится. Посмотрим, что будет дальше», — подчеркнул собеседник.

После встречи водители вернулись на маршруты. Эту информацию подтверждают данные сайта bus62.

Напомним, 4 марта несколько водителей с маршрутов №№ 66, 70, 71 и 82 отказывались работать и требовали оплаты за перевозку льготников.


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