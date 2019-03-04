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13:36, 4 марта 2019 857
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В Рязани несколько маршрутчиков объявили забастовку 1

В Рязани несколько маршрутчиков объявили забастовку

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

В Рязани несколько маршрутчиков объявили забастовку. Об этом RZN сообщил собственный источник.

По его словам, в понедельник, 4 марта, водители маршрутов №№ 66, 70, 71 и 82 отказываются от работы и собираются на забастовку. Причиной для протеста стало введение на маршрутах льготных проездных.

«Нам поставили „УмКу“ и ничего не объяснили: когда и по какой сумме будут перечислять деньги и будут ли вообще перечислять Мы уже две недели ввозим льготников, там уже большие суммы набрались», — сообщил собеседник.

Утром водители собрались около офиса перевозчика ООО «Рязаньпассажиртранс» (ИП Обухов) на улице Лермонтова №9/2, но руководитель к бастующим не вышел.

«Сейчас все собираются на стоянку», — заключил собеседник.

На момент публикации новости на маршруте № 70 и 71 находится одна машина, на № 82 — четыре на № 66 — более 10 (Данные сайта bus62).

Отметим, что последний маршрут обслуживают два перевозчика.


© RZN.info

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