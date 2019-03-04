Активисты ОНФ нашли на закрытом полигоне в Турлатове опасные отходы

На закрытом полигоне в Турлатове нашли опасные отходы. Об этом сообщили активисты ОНФ.
Полигон закрыли восемь лет назад, однако, по информации источника, в 2019 году туда на нескольких большегрузах завезли отходы, которые относятся к 3 классу опасности.
По данным активистов, отходы должна была утилизировать фирма «Экошлак» на специальном полигоне в Липецкой области, но их незаконно разместили рядом с Рязанью.
«Владельцев данного „полигона“ уже не первый раз хватают за руку. Сюда завозили и пестициды, и остатки серной кислоты, теперь, по имеющейся у нас информации, в резервуары было слито около тонны стоков с крахмального производства», — заявил сопредседатель регионального штаба Евгений Рыбаков.
ОНФ направил обращения в региональное подразделение Росприроднадзора, природоохранную прокуратуру, Роспотребнадзор и Министерство природопользования Рязанской области.