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11:34, 31 марта 2019 168
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На Украине идет голосование на президентских выборах

На Украине идет голосование на президентских выборах

Утром в воскресенье, 31 марта, на Украине началось голосование на выборах президента. В бюллетень внесли рекордное в истории Украины число кандидатов — 39, передает «Интерфакс».

На территории страны работают 199 избирательных округов, кроме территорий Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных Киеву.

315725 украинцев воспользовались правом изменить постоянное место голосования без смены избирательного адреса.

101 избирательный участок создан в заграничном избирательном округе.

ЦИК передал 424341 бюллетень для голосования на выборах на этих участках.

Для наблюдения за выборами ЦИК зарегистрировала 2344 международных официальных наблюдателя от 19 международных организаций и 17 иностранных государств.

За выборами президента наблюдают 89622 человека от общественных организаций.

Впервые на этих выборах в качестве наблюдателей нет российских граждан.

Среди известных личностей проголосовать с утра уже успели мэр Киева Владимир Кличко, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, глава новой православной церкви на Украине митрополит Епифаний, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, кандидат в президенты от «Партии мира и развития» Александр Вилкул, передает РИА Новости.

По последним данным, лидирует шоумен Владимир Зеленский: за неделю до выборов его рейтинг превышал 30%. Петра Порошенко готовы поддержать около 17% украинцев, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 12,5%.


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