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15:26, 30 марта 2019 282
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В Рязани пропал 43-летний мужчина

В Рязани пропал 43-летний мужчина

В Рязани пропал 43-летний Александр Лобанов. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязань».

О мужчине ничего неизвестно с четверга, 28 марта. В тот день он ушел из дома с тех пор его местонахождение неизвестно.

Может нуждаться в медпомощи.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые короткие. Одежда: черная удлинённая куртка, черные штаны, черные сапоги, темно-синяя шапка.

Всех, кому известная информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.


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