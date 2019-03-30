В Рязани пропал 43-летний мужчина

В Рязани пропал 43-летний Александр Лобанов. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
О мужчине ничего неизвестно с четверга, 28 марта. В тот день он ушел из дома с тех пор его местонахождение неизвестно.
Может нуждаться в медпомощи.
Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые короткие. Одежда: черная удлинённая куртка, черные штаны, черные сапоги, темно-синяя шапка.
Всех, кому известная информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.