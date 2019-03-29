«Брикус» стал эксклюзивным поставщиком гжельского кирпича в Рязани

В понедельник, 25 марта, компания «
Совместную работу с заводом компания начала в 2012 году.
«Мы одними из первых в Рязани стали поставлять облицовочный керамический кирпич и блоки. За профессиональное отношение к делу, количество продаж и выполнение всех обязательств перед заводом, в том же 2012 году „Брикус“ первым в Рязанской области получил статус официального дистрибьютора производителя», — рассказали в пресс-службе компании.
Спустя семь лет «Брикус» получил право на эксклюзивные партнерские отношения с ведущим российским производителем, что позволяет компании устанавливать низкие цены.
Рязанцам доступна актуальная коллекция гжельского стенового материала — модельный ряд
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