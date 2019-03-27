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18:49, 27 марта 2019 188
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Над засеянными полями в Рязанской области хотят запустить беспилотники

Над засеянными полями в Рязанской области хотят запустить беспилотники

В среду, 27 марта, в рязанской облдуме обсудили готовность региона к весенне-полевыми работам. На правительственном часе депутаты обсудили проблемные вопросы и перспективы развития АПК с министром сельского хозяйства и продовольствия Дмитрием Филипповым.

Депутатов интересовали темы борьбы с лейкозом у животных, запасом удобрений, компенсации за топливо.

Дмитрий Филиппов отметил, что в 2018 году из-за лейкоза коров некоторые хозяйства подошли к решению вопроса радикально и отказались от животноводства совсем.

«В Рязанской области у некоторых хозяйств есть проблема с заболеванием, но к концу 2020 года мы обязаны решить эту проблему путем оздоровления, так как с 2021 года молоко инфицированных коров не смогут принимать перерабатывающие предприятия», — отметил министр.

Он заверил, что регион с запасом закупил удобрений к полевым работам, всего 114 тысяч тонн. Это на 35 тысяч больше, чем в 2018 году.

По словам Филиппова, аграрии получат компенсации за топливо через несвязанную поддержку на гектар обрабатываемой пашни, а дополнительная субсидия, как в 2018 году, государством не предусмотрена.

Кроме того, депутаты затронули проблему нехватки квалифицированных кадров в сельском хозяйстве и переход на цифровые технологии. Министр сельского хозяйства отметил, что рязанские вузы и ссузы пока не могут объять мировой опыт и новую методологию обучения рабочих специальностей, поэтому сказывается нехватка специалистов. Филлипов подчеркнул, что в регионе задумались о создании цифровой системы в сельском хозяйстве. В частности, следить за полями и выявлять проблемные участки намерены с помощью космоснимков и беспилотников. «Но это работа не одного года, на это требуются большие средства. Сейчас мы занимаемся просчетом и в течении трех месяцев предоставим результаты депутатам облдумы и правительству», — отметил спикер.

Депутаты обозначил вопрос строительства жилья для специалистов сельского хозяйства. В числе возможностей, которые обсуждались депутатами совместно с министром, — выдача кредита на строительство жилья не на физическое лицо, а на сельхозпредприятие, что обеспечит закрепление кадров на селе. Такое предложение минсельхоз внесет при обсуждении профильной государственной программы.

По итогам правительственного часа депутаты сформируют свои предложения и направят их в правительство региона.


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