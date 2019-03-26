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18:00, 26 марта 2019 597
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«Забрал руку и сердце». В Рязани испортили скульптуру гриба с глазами

«Забрал руку и сердце». В Рязани испортили скульптуру гриба с глазами

Неизвестные испортили скульптуру гриба с глазами, которая находится на Семинарской улице. Фотографии опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Какой нехороший человек забрал у гриба руку и сердце?», — написал автор поста.

Напомним, арт-объект установили в мае 2017 года. Примерная стоимость скульптуры составила около 45 тысяч рублей.


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1 день назад
Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

На прошлой неделе завершилась крупнейшая кожевенная выставка в Гонконге «APLF Leather 2019″, где Рязанский кожевенный завод успешно представил коллекцию кож совместно с Китайским заводом «BKS» (входит в состав ГК «Русская кожа» и подтвердил участие в конкурсе «Tannery of the year 2020″.

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