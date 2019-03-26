«Забрал руку и сердце». В Рязани испортили скульптуру гриба с глазами

Неизвестные испортили скульптуру гриба с глазами, которая находится на Семинарской улице. Фотографии опубликовали в
«Какой нехороший человек забрал у гриба руку и сердце?», — написал автор поста.
Напомним, арт-объект
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Неизвестные испортили скульптуру гриба с глазами, которая находится на Семинарской улице. Фотографии опубликовали в
«Какой нехороший человек забрал у гриба руку и сердце?», — написал автор поста.
Напомним, арт-объект
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На прошлой неделе завершилась крупнейшая кожевенная выставка в Гонконге «APLF Leather 2019″, где Рязанский кожевенный завод успешно представил коллекцию кож совместно с Китайским заводом «BKS» (входит в состав ГК «Русская кожа» и подтвердил участие в конкурсе «Tannery of the year 2020″.