Следователи назвали причину смерти школьницы в рязанской ОДКБ

Старший следователь Московского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Рязанской области Юрий Борисов назвал причину смерти 14-летней школьницы в ОДКБ. Как установила экспертиза, причиной стало острое отравление неуточненной газовой смесью, сообщил
Он отметил, что медэкспертиза также выявила, что «вот эта смесь присутствовала в найденном на месте трагедии дезодоранте».
Доследственная проверка идет два месяца.
«Специалисты работают с каждой деталью, в деле уже около 200 страниц», — отметили в сообщении.
Во время проверки опросили свидетелей и медперсонал, которые рассказали, что девочка была общительна и в хорошем настроении.
По словам главврача ОДКБ Инны Лебедевой, помимо лечения ребенку провели стандартное обследование, рентген и лабораторные исследования, которые подтвердили у нее легкую степень сотрясения головного мозга.
Лечение составляла витаминотерапия, дегидрационная терапия, призванная снять отек мозга, а также постельный режим.
Следствие по делу продолжается.
Ранее Лебедева
Напомним, 20 января в рязанской ОДКБ