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11:20, 26 марта 2019 271
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Следователи назвали причину смерти школьницы в рязанской ОДКБ

Следователи назвали причину смерти школьницы в рязанской ОДКБ

Старший следователь Московского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Рязанской области Юрий Борисов назвал причину смерти 14-летней школьницы в ОДКБ. Как установила экспертиза, причиной стало острое отравление неуточненной газовой смесью, сообщил ТКР.

Он отметил, что медэкспертиза также выявила, что «вот эта смесь присутствовала в найденном на месте трагедии дезодоранте».

Доследственная проверка идет два месяца.

«Специалисты работают с каждой деталью, в деле уже около 200 страниц», — отметили в сообщении.

Во время проверки опросили свидетелей и медперсонал, которые рассказали, что девочка была общительна и в хорошем настроении.

По словам главврача ОДКБ Инны Лебедевой, помимо лечения ребенку провели стандартное обследование, рентген и лабораторные исследования, которые подтвердили у нее легкую степень сотрясения головного мозга.

Лечение составляла витаминотерапия, дегидрационная терапия, призванная снять отек мозга, а также постельный режим.

Следствие по делу продолжается.

Ранее Лебедева сообщила, что смерть девочки наступила из-за «неосторожного обращения с дезодорантом».

Напомним, 20 января в рязанской ОДКБ скончалась 14-летняя школьница. Ее нашли мертвой в туалете на четвертом этаже травматологического отделения больницы с пакетом на голове.


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