В интервью телекомпании «
«Девочка к нам поступила после перенесенной травмы на улице. Травма была легкой степени. На осмотре в приемном отделении были выявлены легкие признаки сотрясения головного мозга. Девочка была госпитализирована.
Проведено дополнительное обследование, которое не нашло повреждений костей черепа. Ребенок был осмотрен всеми необходимыми специалистами, была назначена терапия, которая помогает уменьшать последствия сотрясения головного мозга.
Ребенок находился на лечении, ему был прописан постельный режим. На момент госпитализации каких-либо сопутствующих заболеваний не было зарегистрировано. Мама не предоставила информацию о наличии сопутствующих хронических заболеваний у ребенка.
По состоянию здоровья и при анализе амбулаторной карты, серьезных отклонений в здоровье не было выявлено. Ребенок проходил обычное лечение по поводу сотрясения головного мозга.
Мы расцениваем это как несчастный случай. Произошел несчастный случай в туалетной комнате отделений, в котором находился ребенок.
С заболеванием это совершенно не было связано. Это было связано с… наверное, неосторожным обращением со средствами гигиены. В частности, дезодорантом и аэрозольными средствами», — сказала Лебедева.
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