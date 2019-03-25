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17:37, 25 марта 2019 508
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Смерть девочки в рязанской ОДКБ наступила из-за «неосторожного обращения с дезодорантом» — главврач 3

Смерть девочки в рязанской ОДКБ наступила из-за «неосторожного обращения с дезодорантом» — главврач

В интервью телекомпании «Город» главврач ОДКБ имени Дмитриевой Инна Лебедева рассказала, из-за чего в туалете больницы погибла 14-летняя девочка.

«Девочка к нам поступила после перенесенной травмы на улице. Травма была легкой степени. На осмотре в приемном отделении были выявлены легкие признаки сотрясения головного мозга. Девочка была госпитализирована.

Проведено дополнительное обследование, которое не нашло повреждений костей черепа. Ребенок был осмотрен всеми необходимыми специалистами, была назначена терапия, которая помогает уменьшать последствия сотрясения головного мозга.

Ребенок находился на лечении, ему был прописан постельный режим. На момент госпитализации каких-либо сопутствующих заболеваний не было зарегистрировано. Мама не предоставила информацию о наличии сопутствующих хронических заболеваний у ребенка.

По состоянию здоровья и при анализе амбулаторной карты, серьезных отклонений в здоровье не было выявлено. Ребенок проходил обычное лечение по поводу сотрясения головного мозга.

Мы расцениваем это как несчастный случай. Произошел несчастный случай в туалетной комнате отделений, в котором находился ребенок.

С заболеванием это совершенно не было связано. Это было связано с… наверное, неосторожным обращением со средствами гигиены. В частности, дезодорантом и аэрозольными средствами», — сказала Лебедева.

Ранее появлялась информация о том, что девочку нашли с пакетом на голове.


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21 час назад
Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

Английский журнал опубликовал статью о рязанском кожзаводе

На прошлой неделе завершилась крупнейшая кожевенная выставка в Гонконге «APLF Leather 2019″, где Рязанский кожевенный завод успешно представил коллекцию кож совместно с Китайским заводом «BKS» (входит в состав ГК «Русская кожа» и подтвердил участие в конкурсе «Tannery of the year 2020″.

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