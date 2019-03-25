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14:19, 25 марта 2019 829
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У рязанских учеников спросят, где продают алкоголь вблизи школ

У рязанских учеников спросят, где продают алкоголь вблизи школ

Фото: Pixabay.com

У рязанских учеников спросят, где продают алкоголь вблизи школ. Поручение для директоров школ дали депутаты городской думы в понедельник, 25 марта, на комитете по общественной безопасности и противодействию коррупции.

Народные избранники в течение 40 минут обсуждали продажу алкоголя в объектах торговли и общественного питания рядом со школами.

Согласно федеральному закону, расстояние от входа в магазин до входа на территорию школы не должно превышать 50 метров. Депутаты сомневались, что около всех 196 социальных объектах в Рязани соблюдается эта норма.

Депутат Сергей Фомин предложил народным избранникам лично померить расстояние от школ до магазинов, но коллеги его не поддержали. Они поручили управлению экономического развития предоставить схемы расположения торговых объектов вблизи всех 196 социальных объектов, а также собрать информацию со школьников.


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