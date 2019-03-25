Рязанские следователи проведут проверку после гибели подростка в ОДКБ

Сайт регионального Минздрава сообщил, что по факту гибели подростка в ОДКБ началась проверка. Ведомство подтвердило, что 20 января текущего года подростка, проходившую лечение в стационаре больницы, нашли мертвым в туалете травматологического отделения.
Напомним, ранее появилась
«По факту обнаружения в Рязанской областной детской клинической больнице им. Н.В. Дмитриевой мертвой 14-летней девочки, следственными органами проводится проверка. Следователи разберутся во всех обстоятельствах произошедшего», — пишет минздрав.