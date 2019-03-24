В рязанской больнице скончалась 14-летняя школьница— СМИ

В рязанской ОДКБ скончалась 14-летняя школьница. Трагедия произошла 20 января, когда девочка находилась на лечении в стационаре. Ее нашли мертвой в туалете на четвертом этаже травматологического отделения больницы, пишет mediaryazan .

«7 января при катании с горки на ватрушке дочь врезалась в дерево, ударилась головой. 15 января Катя упала возле школы и сильно ударилась, как она сама говорила, тем же местом. Из-за непрекращающихся сильных головных болей вечером 17 января мы вызвали скорую. Врачи предположили сотрясение мозга и отвезли нас в больницу. В травмпункте ей сделали рентген, сказали, что черепно-мозговой травмы нет. Диагностировали сотрясение мозга и направили в стационар», — рассказала мать погибшей.

По словам рязанки, ее дочь астматик и плохо переносит резкие ароматы — например, запах дезодоранта. Кроме того, у девочки наблюдалась вегето-сосудистая дистония, еще до получения травмы она постоянно жаловалась на головные боли. Сама девочка не хотела ложиться в больницу, но ее мать настояла на этом.

Дежурный врач прописал ей постельный режим и витамины, но школьница продолжала жаловаться на сильные боли.

«Во второй половине 20 января мне позвонили из больницы, попросили срочно приехать. На мои вопросы, все ли нормально с дочерью, ничего не отвечали, обещая все рассказать по приезде. Когда я ехала из Строителя в Канищево, мне позвонили из школы в поселке Строитель и рассказали, что кто-то связывался с руководством, думая, что Катя учится там, и при этом дали понять, что Катя покончила с собой. В больнице на входе меня встретила главврач, как она сама представилась, отвела в комнату отдыха на четвертом этаже. Там она заявила мне, что моя дочь надышалась своим антиперспирантом, отчего и умерла. Меня еле пустили в палату, чтобы забрать вещи, не дали увидеть ребенка, сказав, что тело уже отправили в морг. Когда мы с родственницей добрались до „зиловского“ морга, там сказали, что тело еще им не привозили», — отметила рязанка.

Согласно протоколу с места происшествия, следователи начали работать в 16:20. Девочка скончалась около 15:00, при этом неизвестно, как долго она пролежала в туалете.

«Я возражала против проведения судебно-медицинской экспертизы в Рязани ввиду аффилированности учреждений здравоохранения. В моей ситуации хотелось бы получить максимально объективные и беспристрастные выводы экспертов. Потому я ходатайствовала о проведении экспертизы в Туле. Однако мне в этом было отказано», — подчеркнула мать.

Пока проводилась экспертиза, рязанка выяснила, что в медкарте дочери появилась запись нейрохирурга Рязанской ДОКБ, который якобы осмотрел ее в пятницу, 18 января. «Сомневаюсь, что дочь могла настолько не понимать, что происходит, чтобы утверждать, что ее не осматривал ни один врач», — заявила рязанка.

В заключении судмедэксперта-гистолога, в частности, говорится: «микроскопическим исследованием тканей от трупа выявлены признаки острой энцефалопатии, очаговое субархноидальное кровоизлияние, отек легких, отек головного мозга».

Однако в выводах Бюро судебно-медицинской экспертизы Рязанской области утверждается, что причиной смерти явилось острое отравление неуточненной газовой смесью, ибо выявлено совпадение неидентифицированных соединений, содержащихся в дезодоранте, оказавшемся на подоконнике в туалете, где нашли тело, и обнаруженных в организме подростка.

По данным источника, девочку похоронили два месяца назад.

«Проверка по данному факту продолжается, работает следователь Московского МСО СУ СК РФ по Рязанской области», — говорится в сообщении.