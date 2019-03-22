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8:40, 22 марта 2019 765
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Правительство заморозило цены на бензин до лета

Правительство заморозило цены на бензин до лета

Правительство России решило на три месяца продлить соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо. Об этом передает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.

Он отметил, что это необходимо для согласования Европейским экономическим союзом нового механизма — лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов.

Пока механизм не вступит в действие, с нефтяниками заключили соглашение о стабилизации цен.

Козак отметил, что «ряд обязательств может быть скорректирован».

Напомним, осенью 2018 года нефтяники договорились заморозить оптовые цены на бензин и дизель на уровне июньских показателей.


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