Правительство заморозило цены на бензин до лета

Правительство России решило на три месяца продлить соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо. Об этом передает
Он отметил, что это необходимо для согласования Европейским экономическим союзом нового механизма — лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов.
Пока механизм не вступит в действие, с нефтяниками заключили соглашение о стабилизации цен.
Козак отметил, что «ряд обязательств может быть скорректирован».
Напомним, осенью 2018 года нефтяники договорились заморозить оптовые цены на бензин и дизель на уровне июньских показателей.