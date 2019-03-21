Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает
Ранее в траурном зале прошло прощание с певицей. У гроба собрались ее близкие, принимающие соболезнования.
Проститься с Началовой пришли дрессировщики Аскольд и Эдгард Запашные, певцы Филипп Киркоров, Денис Клявер, Влад Топалов, Глеб Матвейчук, певицы Зара, Катя Лель, Анастасия Стоцкая, актеры Вячеслав Манучаров, Александр Михайлов, продюсеры Бари Алибасов, Андрей Разин, актриса Анастасия Макеева, пародист Александр Песков и другие.
Напомним, певица