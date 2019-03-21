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22:04, 21 марта 2019 541
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Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает РИА Новости.

Ранее в траурном зале прошло прощание с певицей. У гроба собрались ее близкие, принимающие соболезнования.

Проститься с Началовой пришли дрессировщики Аскольд и Эдгард Запашные, певцы Филипп Киркоров, Денис Клявер, Влад Топалов, Глеб Матвейчук, певицы Зара, Катя Лель, Анастасия Стоцкая, актеры Вячеслав Манучаров, Александр Михайлов, продюсеры Бари Алибасов, Андрей Разин, актриса Анастасия Макеева, пародист Александр Песков и другие.

Напомним, певица скончалась в субботу, 16 марта, на 39-м году жизни от остановки сердца. По словам отца, сердце певицы остановилось из-за воспалительного процесса.


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