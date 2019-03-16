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20:03, 16 марта 2019 5 353
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Скончалась Юлия Началова

Скончалась Юлия Началова

Фото: Ru.wikipedia.org

В субботу, 16 марта, умерла певица Юлия Началова. Она скончалась в возрасте 38 лет, сообщила ее официальный представитель Анна Исаева.

Ранее стало известно, что ей сделали операцию на ногу.

В понедельник, 11 марта, в СМИ появились сообщения, что певица попала в реанимацию одной из московских клиник из-за повышения уровня сахара в крови.

Через несколько дней пиар-директор певицы Анна Исаева рассказала, что Началову ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Юлия Началова начала выступать на сцене в пять лет. Первую популярность ей принесла победа на детском телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». Артистка записала восемь музыкальных альбомов.

Также она снялась в фильмах «Герой ее романа"(2001), «Бомба для невесты"(2004), «Три мушкетера"(2005), «Любовь — не шоу-бизнес» (2007). Началоваучаствовала в телевизионных музыкальных проектах «Один в один» на канале «Россия 1» и «Два голоса» на телеканале СТС.


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