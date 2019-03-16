Скончалась Юлия Началова

В субботу, 16 марта, умерла певица Юлия Началова. Она скончалась в возрасте 38 лет,
Ранее стало известно, что ей
В понедельник, 11 марта, в СМИ появились сообщения, что певица попала в реанимацию одной из московских клиник из-за повышения уровня сахара в крови.
Через несколько дней пиар-директор певицы Анна Исаева рассказала, что Началову ввели в состояние
Юлия Началова начала выступать на сцене в пять лет. Первую популярность ей принесла победа на детском телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». Артистка записала восемь музыкальных альбомов.
Также она снялась в фильмах «Герой ее романа"(2001), «Бомба для невесты"(2004), «Три мушкетера"(2005), «Любовь — не шоу-бизнес» (2007). Началоваучаствовала в телевизионных музыкальных проектах «Один в один» на канале «Россия 1» и «Два голоса» на телеканале СТС.