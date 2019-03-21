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18:42, 21 марта 2019 502
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Около ТЦ в центре Рязани провалилась плитка. Фото

Около ТЦ в центре Рязани провалилась плитка. Фото

Около ТЦ «Атрон» в Рязани провалилась плитка. Фото опубликовали в группе «Народная Рязань» в четверг, 21 марта.

На кадрах видно, что пешеходную зону огородили сигнальной лентой.


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