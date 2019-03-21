Госдума приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума, передает
Теперь сначала будет устанавливаться соцдоплата для доведения пенсии до прожиточного минимума в регионе, а потом — осуществляться индексация.
Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера ежегодно будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации.
Также предусматривается перерасчет по новым правилам с 1 января 2019 года.
Методика будет применяться при расчете выплат малообеспеченным пенсионерам.
Совет Федерации рассмотрит проект 27 марта.