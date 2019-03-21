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14:45, 21 марта 2019 175
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Госдума приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума, передает РИА Новости.

Теперь сначала будет устанавливаться соцдоплата для доведения пенсии до прожиточного минимума в регионе, а потом — осуществляться индексация.

Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера ежегодно будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации.

Также предусматривается перерасчет по новым правилам с 1 января 2019 года.

Методика будет применяться при расчете выплат малообеспеченным пенсионерам.

Совет Федерации рассмотрит проект 27 марта.


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