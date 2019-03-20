В рязанской прокуратуре заинтересовались чемпионатом по бодибилдингу и фитнес-бикини

В рязанской прокуратуре заинтересовались местом проведения
В пресс-службе ведомства отметили, что проверку инициировали в понедельник, 18 марта, основываясь на сообщениях в СМИ. Вопрос об этичности места проведения мероприятия подняла депутат Эвелина Волкова на комитете гордумы. По словам Волковой, ей пожаловались родители детей, которые ходят на секции во дворец.
Начальник городского управления образования Алексей Зимин пояснил, что турнир проходил на первом этаже в актовом зале, а кружки — на втором.