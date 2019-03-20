Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:03, 20 марта 2019 961
 0    0

В рязанской прокуратуре заинтересовались чемпионатом по бодибилдингу и фитнес-бикини 1

В рязанской прокуратуре заинтересовались чемпионатом по бодибилдингу и фитнес-бикини

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В рязанской прокуратуре заинтересовались местом проведения чемпионата по бодибилдингу и фитнес-бикини. Его организовали во дворце детского творчества.

В пресс-службе ведомства отметили, что проверку инициировали в понедельник, 18 марта, основываясь на сообщениях в СМИ. Вопрос об этичности места проведения мероприятия подняла депутат Эвелина Волкова на комитете гордумы. По словам Волковой, ей пожаловались родители детей, которые ходят на секции во дворец.

Начальник городского управления образования Алексей Зимин пояснил, что турнир проходил на первом этаже в актовом зале, а кружки — на втором.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:57, 20 марта 2019
Девочку-маугли из захламленной столичной квартиры выписали из больницы
17:56, 20 марта 2019
В гордуме обсудили подготовку к «мусорной реформе»
17:07, 20 марта 2019
Два дома под снос в центре Рязани признали объектами культурного наследия
17:03, 20 марта 2019
В рязанской прокуратуре заинтересовались чемпионатом по бодибилдингу и фитнес-бикини 1
15:29, 20 марта 2019
В Канищеве ямы в асфальте засыпают кирпичами — соцсети 3
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Красота в глазах смотрящего. Тренды сезона на солнцезащитные очки

Красота в глазах смотрящего. Тренды сезона на солнцезащитные очки

Какие оправы и солнцезащитные очки сезона 2019-2020 года будут в тренде, узнала директор салона оптики Mon View Александра Закипных.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:54, 17 марта 2019 86 776
В Рязани прошел открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Фото 2
20:03, 16 марта 2019 39 438
Скончалась Юлия Началова
19:42, 16 марта 2019 35 640
Рязанцы отметили пятую годовщину присоединения Крыма к России 6
21:34, 8 марта 2019 29 722
В Москве школьник умер после визита к стоматологу
15:39, 15 марта 2019 25 378
Стало известно, где Любимов купил квартиру
Все новости
Голосования

Совфед одобрил закон о борьбе с фейками. Как вы относитесь к этому?

Окончание опроса: 27.03.2019
Архив голосований
Форум