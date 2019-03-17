В Рязани прошел открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Фото

В субботу, 16 марта, в зале Рязанского дворца детского творчества прошел открытый чемпионат региона по бодибилдингу и фитнес-бикини.

На соревнования приехали 56 атлетов из Москвы, Рязани, Балашихи, Серпухова, Химок, Коломны, Твери, Костромы, Тулы, Воронежа, Кургана, Казани, Кемерова и Смоленска.

Также на кубке выступили спортсмены из Белоруссии и Казахстана.

Атлетов оценивали согласно правилам Международной Федерации бодибилдинга. Победителей и призеров отметили грамотами, медалями и денежными призами.

Мужчины боролись за победу в категориях: пляжный бодибилдинг (до 174 см и выше) и классический бодибилдинг (до 175 см и выше). Кроме того, члены жюри выявили абсолютного чемпиона в каждой.

Женщины выступили в категориях: бодифитнес (до 163 см и выше), фитнес-бикини (до 164 см и выше), а также fit-модель, где участницы выступали в купальниках и платьях в пол, и велнес-фитнес, где для конкурсанток оценивали по менее жестким критериям.

Мужчины демонстрировали судьям конкурса свои тела в разных позициях: в первом раунде они поворачивались фронтально, боками и спиной; во втором раунде судьи проводили сравнение двойного бицепса (спереди и сзади), широчайших мышц спины (спереди и сзади), груди и бицепса сбоку, трицепса сбоку, а также демонстрировали пресс и бедра.

После основных просмотров в каждой категории участники могли поработать на публику в свободном позировании.

У девушек оценивали атлетичность фигуры, детали внешнего вида, привлекательность лица, макияж, прическу, тонус кожи и общую презентабельность.

Между категориями для зрителей в рамках силового шоу «Петербург-Атлетик» выступили Дмитрий Крылов, Сергей Зебальд и Алексей Кузнецов.

Президент рязанской федерации бодибилдинга и фитнеса Ольга Богрунова, которую выбрали в январе этого года в беседе с журналистами сказала, что местным спортсменам есть куда расти и добиваться новых высот. В ближайших планах руководителя спортивной организации вывести региональную индустрию бодибилдинга на новый уровень, провести обучающие семинары и «вырастить» новое поколение спортсменов и судей.

«Мы хотим привлечь внимание рязанцев к фитнесу. Показать, что это не только модно, полезно, а также недорого и интересно», — сказала Богрунова.

Победителями соревнований стали:

В категории «Бодифитнес до 163 см»:

1 место — Лукановская Наталина (Смоленск);

2 место — Токарева Юлия (Москва).

В категории «Бодифитнес +163 см»:

1 место — Котлярова Мария (Серпухов);

2 место — Никифорова Валерия (Тула);

3 место — Куркина Татьяна (Рязань).

В категории «Пляжный ББ до 174 см»:

1 место — Махмадюнус Рустам (Москва);

2 место — Алпатов Никита (Подольск);

3 место — Боков Илья (Москва).

В категории «Пляжный ББ +174 см»:

1 место — Арсеньев Денис (Тверь);

2 место — Лукашук Владислав (Москва);

3 место — Трубицин Александр (Москва).

В категории fit-модель:

1 место — Мелешко Виктория (Москва);

2 место — Чернышова Марина (Рязань);

3 место — Шатрова Вита (Рязань).

В категории «Фитнес-Бикини 164 см»:

1 место — Набока Снежана (Балашиха);

2 место — Залялова Миляуша (Казань);

3 место — Созонова Марина (Курган).

В категории «Фитнес-Бикини +164см»:

1 место — Литвинчук Мария (Москва);

2 место — Школова Нататлья (Балашиха);

3 место — Русакова Алена (Москва).

В категории «Велнес-фитнес»:

1 место — Еремина Татьяна (Рязань);

2 место — Колпачкова Екатерина (Москва);

3 место — Гришина Юлия (Коломна).

В абсолютной категории первыми стали: