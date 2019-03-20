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17:29, 20 марта 2019 207
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В Рязани на неделю закроют три перехода через железную дорогу

В Рязани на неделю закроют три перехода через железную дорогу

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В Рязани на неделю закроют три пешеходных перехода через железную дорогу. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

С 4 по 10 рабочие будут ремонтировать пути на участке «Рязань — Лесок».

Переходы закроют на:

  • 201 километре (в районе ЦСК), альтернативный маршрут — переход по «Горбатому мосту;
  • 202 километре (в районе Старообрядческого проезда), перейти можно по путепроводу на улице Есенина;
  • 203 километре (платформа 203 километр), для пешеходов останется дорожка под путепроводом на улице Циолковского.

© RZN.info

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