В Рязани на неделю закроют три перехода через железную дорогу

В Рязани на неделю закроют три пешеходных перехода через железную дорогу. Об этом сообщили в региональном минтрансе.
С 4 по 10 рабочие будут ремонтировать пути на участке «Рязань — Лесок».
Переходы закроют на:
- 201 километре (в районе ЦСК), альтернативный маршрут — переход по «Горбатому мосту;
- 202 километре (в районе Старообрядческого проезда), перейти можно по путепроводу на улице Есенина;
- 203 километре (платформа 203 километр), для пешеходов останется дорожка под путепроводом на улице Циолковского.