Глава Калмыкии ушел в отставку

Владимир Путин принял отставку главы Калмыкии Алексея Орлова. Об этом в среду, 20 марта,
Орлов руководил регионом с 2010 года. Временно исполняющим обязанности главы республики стал бывший кикбоксер Бату Хасиков.
Ранее президент также принял
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Владимир Путин принял отставку главы Калмыкии Алексея Орлова. Об этом в среду, 20 марта,
Орлов руководил регионом с 2010 года. Временно исполняющим обязанности главы республики стал бывший кикбоксер Бату Хасиков.
Ранее президент также принял
Фото
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