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12:46, 20 марта 2019 173
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Глава Калмыкии ушел в отставку

Глава Калмыкии ушел в отставку

Владимир Путин принял отставку главы Калмыкии Алексея Орлова. Об этом в среду, 20 марта, сообщил сайт Кремля.

Орлов руководил регионом с 2010 года. Временно исполняющим обязанности главы республики стал бывший кикбоксер Бату Хасиков.

Ранее президент также принял досрочную отставку главы Алтая Александра Бердникова и челябинского губернатора Бориса Дубровского.

Фото сайта главы Калмыкии


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