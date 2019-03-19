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15:20, 19 марта 2019 381
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В 2019 году на благоустройство площади Ленина потратят 46 миллионов

В 2019 году на благоустройство площади Ленина потратят 46 миллионов

В 2019 году в Рязани благоустроят девять скверов и парков. План работ представили на комитете по бюджету и налогам рязанской гордумы во вторник, 19 марта.

В список вошли:

  • площадь Ленина, улицы Кольцова и Краснорядская (46,2 млн);
  • ЦПКиО (31,5 млн);
  • поселок Солотча (10,5 млн);
  • сквер у кинотеатра «Октябрь» (4,2 млн);
  • Новопавловская роща (4,2 млн);
  • сквер «Молодежный» (15,75 млн);
  • сквер Скобелева (23,1 млн);
  • Лыбедский бульвар в районе улицы Николодворянской (21 млн);
  • Парк Гагарина (10 млн).

Работы планируют завершить до ноября.

Депутаты отметили, что список может пополнится при увеличении финансирования.

Напомним, площадь Ленина реконструировали в 2018 году.

Ранее RZN.info подробно рассказывал о недостатках при реконструкции главной площади города.


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