В 2019 году на благоустройство площади Ленина потратят 46 миллионов

В 2019 году в Рязани благоустроят девять скверов и парков. План работ представили на комитете по бюджету и налогам рязанской гордумы во вторник, 19 марта.
В список вошли:
- площадь Ленина, улицы Кольцова и Краснорядская (46,2 млн);
- ЦПКиО (31,5 млн);
- поселок Солотча (10,5 млн);
- сквер у кинотеатра «Октябрь» (4,2 млн);
- Новопавловская роща (4,2 млн);
- сквер «Молодежный» (15,75 млн);
- сквер Скобелева (23,1 млн);
- Лыбедский бульвар в районе улицы Николодворянской (21 млн);
- Парк Гагарина (10 млн).
Работы планируют завершить до ноября.
Депутаты отметили, что список может пополнится при увеличении финансирования.
Напомним, площадь Ленина
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