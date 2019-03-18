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17:08, 18 марта 2019 279

В Рязани в 15-й раз пройдет творческий конкурс «Волшебный мир кожи»

В Рязани в 15-й раз пройдет творческий конкурс «Волшебный мир кожи»

В Рязани в 15-й раз пройдет творческий конкурс «Волшебный мир кожи». Его учредители и организаторы — депутаты гордумы Галина Трушина и Александр Лемдянов и депутат облдумы Александр Жукаев.

Кожу для участников предоставляет Акционерное Общество «Русская кожа».

В создании оригинальных поделок из натуральной кожи ежегодно соревнуются дети разных возрастов: воспитанники детских садов, школ-интернатов, учащиеся общеобразовательных учреждений, их преподаватели, а также все желающие воплотить свои творческие идеи из кожи.

По словам организаторов, с каждым годом работы становятся все оригинальнее и профессиональнее.

В этом году на юбилейный конкурс представили более тысячи работ.

Посетить выставку можно будет с 26 марта по 4 апреля на первом этаже ТЦ «Барс на Московском» (бутик 1-25) с 12:00 до 18:00.


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