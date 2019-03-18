В Рязани в 15-й раз пройдет творческий конкурс «Волшебный мир кожи». Его учредители и организаторы — депутаты гордумы Галина Трушина и Александр Лемдянов и депутат облдумы Александр Жукаев.
Кожу для участников предоставляет Акционерное Общество «
В создании оригинальных поделок из натуральной кожи ежегодно соревнуются дети разных возрастов: воспитанники детских садов, школ-интернатов, учащиеся общеобразовательных учреждений, их преподаватели, а также все желающие воплотить свои творческие идеи из кожи.
По словам организаторов, с каждым годом работы становятся все оригинальнее и профессиональнее.
В этом году на юбилейный конкурс представили более тысячи работ.
Посетить выставку можно будет с 26 марта по 4 апреля на первом этаже ТЦ «Барс на Московском» (бутик 1-25) с 12:00 до 18:00.