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14:06, 18 марта 2019 2 109
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В Минкомсвязи предложили подключать услуги связи без сим-карт

В Минкомсвязи предложили подключать услуги связи без сим-карт

Минкомсвязи предложило легализовать технологию eSim, которая позволяет подключать услуги связи без сим-карт и явки к операторам. Об этом пишут «Ведомости».

ESim — модуль, встроенный в планшет, смартфон, умные часы, который заменяет обычную сим-карту.

Для подключения пользователь скачивает приложение с помощью QR-кода и новый номер пишется в устройство eSim.

Отмечается, что для использования eSim на российских сотовых сетях нужна декларация соответствия аппарата российским требованиям использования средств связи.


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