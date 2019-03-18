В Минкомсвязи предложили подключать услуги связи без сим-карт

Минкомсвязи предложило легализовать технологию eSim, которая позволяет подключать услуги связи без сим-карт и явки к операторам. Об этом пишут «
ESim — модуль, встроенный в планшет, смартфон, умные часы, который заменяет обычную сим-карту.
Для подключения пользователь скачивает приложение с помощью QR-кода и новый номер пишется в устройство eSim.
Отмечается, что для использования eSim на российских сотовых сетях нужна декларация соответствия аппарата российским требованиям использования средств связи.