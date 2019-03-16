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17:45, 16 марта 2019 134
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В Рязани отметили 140-ю годовщину образования уголовно-исполнительной системы России

В Рязани отметили 140-ю годовщину образования уголовно-исполнительной системы России

В пятницу, 15 марта, в Рязанском дворце молодежи отметили 140-ю годовщину образования уголовно-исполнительной системы России. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.

Личный состав поздравили руководители регионального управления ФСИН и Академии ФСИН.

Полковник внутренней службы Валерий Семенов поблагодарил сотрудников за компетентность, профессионализм и серьезное отношение к службе.

Начальник управления также выразил благодарность руководителям областной власти, муниципальных образований, общественникам и коллегам правоохранительных органов области за многолетнее сотрудничество и взаимодействие в деле перевоспитания оступившихся граждан.

Помимо этого, юбиляров от имени губернатора Николая Любимова поздравила первый зампред Анна Рослякова.

Лучшим сотрудникам вручили ведомственные награды и знаки поощрения от правительства региона.

Мероприятие завершилось праздничным концертом.


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