В Рязани отметили 140-ю годовщину образования уголовно-исполнительной системы России

В пятницу, 15 марта, в Рязанском дворце молодежи отметили 140-ю годовщину образования уголовно-исполнительной системы России. Об этом сообщила
Личный состав поздравили руководители регионального управления ФСИН и Академии ФСИН.
Полковник внутренней службы Валерий Семенов поблагодарил сотрудников за компетентность, профессионализм и серьезное отношение к службе.
Начальник управления также выразил благодарность руководителям областной власти, муниципальных образований, общественникам и коллегам правоохранительных органов области за многолетнее сотрудничество и взаимодействие в деле перевоспитания оступившихся граждан.
Помимо этого, юбиляров от имени губернатора Николая Любимова поздравила первый зампред Анна Рослякова.
Лучшим сотрудникам вручили ведомственные награды и знаки поощрения от правительства региона.
Мероприятие завершилось праздничным концертом.