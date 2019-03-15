Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:14, 15 марта 2019 193
 0    0

В Рязани выберут перевозчика для маршрута №31

В Рязани выберут перевозчика для маршрута №31

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В Рязани выберут перевозчика для маршрута №31 «улица Новоселов, дом №60 — поселок Дягилево (улица Коняева). Объявление опубликовали на сайте мэрии в пятницу, 15 марта.

С субботы, 16 марта, в городе временно увеличат количество автобусов №18 «Торговый центр «Круиз» — поселок Дягилево».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
18:42, 15 марта 2019
В Пронском районе начали ямочный ремонт
18:14, 15 марта 2019
В Рязани выберут перевозчика для маршрута №31
16:10, 15 марта 2019
В понедельник на четырех рязанских улицах отключат свет
12:19, 15 марта 2019
Суд признал уменьшение дорожных знаков опасным
11:36, 15 марта 2019
В субботу перекроют центр Рязани
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
О соцсетях, еде и супружеском воздержании. Все, что нужно знать о Великом посте

О соцсетях, еде и супружеском воздержании. Все, что нужно знать о Великом посте 3

После Масленицы для православных наступает время Великого поста.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:34, 8 марта 2019 29 359
В Москве школьник умер после визита к стоматологу
18:22, 9 марта 2019 24 415
На масленичных гуляниях Любимов попробовал блины, пряники и похлебку. Фото
12:51, 11 марта 2019 24 308
В Рязани задержали гендиректора фонда капремонта 13
21:02, 10 марта 2019 22 883
Стали известны подробности крушения самолета в Эфиопии 1
11:13, 10 марта 2019 20 830
Полицейские установили личность матери ребенка, найденного в мусорном баке в Рязани
Все новости
Голосования

Совфед одобрил закон о борьбе с фейками. Как вы относитесь к этому?

Окончание опроса: 27.03.2019
Архив голосований
Форум