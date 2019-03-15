В Рязани выберут перевозчика для маршрута №31 «улица Новоселов, дом №60 — поселок Дягилево (улица Коняева). Объявление
С субботы, 16 марта, в городе временно увеличат количество автобусов №18 «Торговый центр «Круиз» — поселок Дягилево».
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Фото: © RZN.info / Антон Насонов
В Рязани выберут перевозчика для маршрута №31 «улица Новоселов, дом №60 — поселок Дягилево (улица Коняева). Объявление
С субботы, 16 марта, в городе временно увеличат количество автобусов №18 «Торговый центр «Круиз» — поселок Дягилево».
© RZN.info
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