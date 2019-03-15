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9:15, 15 марта 2019 156
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В Песочне сбили мужчину. Фото

В Песочне сбили мужчину. Фото

В Песочне сбили мужчину. Об этом RZN.info сообщил очевидец.

ДТП произошло вечером в четверг, 14 марта, около остановки «Шереметьево».

Как отметил очевидец, мужчина получил травмы.

Официальной информации о произошедшем пока нет.


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