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16:53, 14 марта 2019 872
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РЖД открыли продажу билетов в новые плацкартные вагоны

РЖД открыли продажу билетов в новые плацкартные вагоны

РЖД объявил о старте продаж билетов в вагоны с модернизированным интерьером. Об этом сообщил официальный сайт перевозчика.

Они появятся в составах двух фирменных поездов: № 19/20 Ростов-на-Дону — Москва и № 11/12 Анапа — Москва. Первый рейс, пассажиры которго смогут увидеть новинку, состоится уже 18 марта.

Билеты в обновленный вагон можно приобрести уже сейчас, при этом стоимость проезда в нем не будет отличаться от цены билета в другие плацкартные вагоны.

В обновленном вагоне предусмотрены диваны с подголовниками, индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-порты. Обивочные ткани изготовлены из износостойких пожаробезопасных материалов.

Туалетная комната оборудована гигиеническим душем, пеленальным столиком, дозатором для мыла и бумажными полотенцами. Также здесь установлены кран и встроенный фен для рук.

В настоящее время модернизированный плацкартный вагон полностью прошел все испытания и процедуру сертификации. Всего до конца 2019 года в эксплуатацию введут 50 обновленных вагонов.

Фото с сайта РЖД


© RZN.info

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