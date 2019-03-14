РЖД открыли продажу билетов в новые плацкартные вагоны

РЖД объявил о старте продаж билетов в вагоны с модернизированным интерьером. Об этом сообщил официальный
Они появятся в составах двух фирменных поездов: № 19/20 Ростов-на-Дону — Москва и № 11/12 Анапа — Москва. Первый рейс, пассажиры которго смогут увидеть новинку, состоится уже 18 марта.
Билеты в обновленный вагон можно приобрести уже сейчас, при этом стоимость проезда в нем не будет отличаться от цены билета в другие плацкартные вагоны.
В обновленном вагоне предусмотрены диваны с подголовниками, индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-порты. Обивочные ткани изготовлены из износостойких пожаробезопасных материалов.
Туалетная комната оборудована гигиеническим душем, пеленальным столиком, дозатором для мыла и бумажными полотенцами. Также здесь установлены кран и встроенный фен для рук.
В настоящее время модернизированный плацкартный вагон полностью прошел все испытания и процедуру сертификации. Всего до конца 2019 года в эксплуатацию введут 50 обновленных вагонов.
Фото с сайта РЖД