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9:29, 14 марта 2019 514
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Бывшему мэру Рязани Рюмину вновь отказали в досрочном освобождении

Бывшему мэру Рязани Рюмину вновь отказали в досрочном освобождении

Бывшему мэру Рязани Валерию Рюмину вновь отказали в условно-досрочном освобождении. Об этом рассказали в пресс-службе облсуда.

Во вторник, 12 марта, рассматривали апелляцию на решение Скопинского районного суда, по решению которого Рюмина осудили на семь с половиной лет колонии строгого режима со штрафом в размере 30 тысяч рублей.

Его признали виновным в вымогательстве крупной суммы у Аркадия Фомина под угрозой опубликовать в газете «Вечерняя Рязань», принадлежавшей осужденному, сведения, позорящие политика.

Рюмин отбывает срок с 13 февраля 2013 года по 12 августа 2020 года. Облсуд не удовлетворил ходатайство экс-мэра об условно-досрочном освобождении. Решение вступило в законную силу.

Напомним, Валерий Рюмин уже подавал заявление об УДО, но ему отказали из-за нарушения режима.


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