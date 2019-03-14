Бывшему мэру Рязани Рюмину вновь отказали в досрочном освобождении

Бывшему мэру Рязани Валерию Рюмину вновь отказали в условно-досрочном освобождении. Об этом рассказали в пресс-службе облсуда.
Во вторник, 12 марта, рассматривали апелляцию на решение Скопинского районного суда, по решению которого Рюмина
Его признали виновным в вымогательстве крупной суммы у Аркадия Фомина под угрозой опубликовать в газете «Вечерняя Рязань», принадлежавшей осужденному, сведения, позорящие политика.
Рюмин отбывает срок с 13 февраля 2013 года по 12 августа 2020 года. Облсуд не удовлетворил ходатайство экс-мэра об условно-досрочном освобождении. Решение вступило в законную силу.
Напомним, Валерий Рюмин уже