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14:09, 13 марта 2019 454
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Рязанцы смогут пожаловаться на загрязнение воздуха в Гринпис

Рязанцы смогут пожаловаться на загрязнение воздуха в Гринпис

Фото: Pixabay.com

В России стартовал проект #ГринписВоздух, цель которого — сделать воздух в городах чище. Об этом сообщила пресс-служба Гринписа России.

Карта «SOS! ВОЗДУХ» — одно из направлений их работы. Здесь можно узнать, где находятся источники загрязнения, а главное — оставить сообщение о том, что воздух в каком-то районе города плохого качества. Гринпис отправит обращение в Роспотребнадзор с требованием провести проверку.

Рязанцы уже оставили несколько заявок. Большая часть из них — из Дашково-Песочни.

Ранее Гринпис публиковал рейтинг регионов по качеству воздуха. Рязанская область оказалась на самом дне списка.


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